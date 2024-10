Al ritmo attuale l'Unione europea non raggiungerà gli obiettivi al 2030 e 2050 sull'efficienza energetica degli edifici stabiliti con la direttiva Case Green. Per questo la Commissione ha avviato i lavori per l'adozione di un atto delegato per incentivare gli istituti finanziari ad aumentare i prestiti per le ristrutturazioni. In vista dell'adozion...