Con la DG Concorrenza della Commissione europea, il Mase sta dialogando “da febbraio” sul decreto FerX e “ci hanno promesso che una volta che invieremo il testo in via ufficiale in un mese dovrebbero approvare auspicabilmente lo schema di decreto. Ci hanno fatto penare tantissimo fino alla pausa estiva, ma ora l'enpasse non è più colpa dell'Europa”...