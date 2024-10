Greggi in contrazione nelle ultime due sedute sui circuiti elettronici internazionali. I timori sull'indebolimento della domanda cinese hanno ripreso il sopravvento su quelli per le tensioni in Medio Oriente. La salita delle scorte di greggio in Usa nell'ultima settimana ha messo ulteriormente sotto pressione i listini. Secondo l'Eia le scorte di g...