(Fonte: Staffetta su dati Terna)

Il prezzo unico nazionale sulla borsa elettrica italiana in settembre è diminuito di un 8,8% a 117,13 €/MWh, beneficiando della flessione dei prezzi del gas (e della CO) e della sua minore incidenza sul mix di generazione, che in questo caso ha lasciato spazio non tanto alle rinnovabili quanto all'import. E' quanto emerge dai dati di Gme e Terna. ...