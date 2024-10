“Per ora, l'offerta continua a fluire e, in assenza di gravi interruzioni, il mercato è di fronte a un notevole surplus nel nuovo anno”. Conferma le due previsioni l'Aie nell'ultimo Oil Market Report, nonostante le turbolenze di inizio ottobre.L'escalation in Medio Oriente, si legge nel rapporto, non ha ancora coinvolto le infrastrutture energet...