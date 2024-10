Dalle ore 14 di oggi, 29 ottobre, sarà possibile presentare domanda per l'accesso alle agevolazioni del terzo bando Pnrr per la realizzazione di infrastrutture di ricarica. Il portale, accessibile attraverso l'Area Clienti del sito del Gse, resterà aperto fino alle ore 18 del 13 novembre prossimo.In allegato le istruzioni operative del Gse per...