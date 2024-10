Prosegue l'espansione della rete italiana di colonnine per le auto elettriche. Al 30 settembre i punti di ricarica a uso pubblico installati in Italia sono 60.339, in aumento di 13.111 unità nei 12 mesi e di 9.661 unità dall'inizio dell'anno (+3.347 nell'ultimo trimestre). I dati sono stati diffusi da Motus-E. l'associazione della mobilità elettric...