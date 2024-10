Come probabilmente già noto, a partire dal 1° gennaio 2025 sarà avviato il sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori degli edifici e del trasporto stradale e ulteriori settori (industrie energetiche, manifatturiere e delle costruzioni non già ricomprese nell'ambito di applicazione dell'attuale EU Ets), cosiddetto Ets2...