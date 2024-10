Dichiarazione congiunta, con gas incluso, e memorandum per investimenti diretti: questi gli esiti dell'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, ieri a Villa Doria Pamphilj, nel quadro della visita di Stato che l'emiro sta compiendo in Italia. Al-Thani è stato ricevuto in mattinata...