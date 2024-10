Manovra, ecco il Ddl Bilancio

Obbligo di e-Das anche per i trasporti di carburanti sotto la tonnellata verso depositi non soggetti a denuncia (articolo 6); riduzione delle detrazioni per le auto aziendali non ibride o elettriche; modifiche all'Iva agevolata per la gestione dei rifiuti con conferimento in discarica o incenerimento senza recupero energetico (articolo 7); riduzion...