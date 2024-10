Nuova settimana di tensione sul mercato dei greggi con le quotazioni che reagiscono in rialzo ai timori sulla situazione in Medio Oriente oppure in ribasso ai fondamentali della domanda mondiale. Nella settimana monitorata il Brent di dicembre è quasi invariato a 74,38 $/b (-0,07 rispetto a giovedì scorso) e il Wti di dice...