Eiffel Investment Group ha creato una joint venture con Bts DevCo, per un investimento da 50 milioni di euro nella piattaforma Green One, attraverso fondi specializzati, tra cui Eiffel Gaz Vert – fondo professionale specializzato riservato esclusivamente a investitori istituzionali – dedicati allo sviluppo del biometano in Italia. L'investimento pe...