Mazzoncini (sx) e Giussani

Anche se il Dlgs 79/1999 lo prevedrebbe, A2A ritiene che in Italia non si terranno gare per la rassegnazione delle concessioni di distribuzione elettrica almeno fino al 2035. Lo ha detto l'a.d. Renato Mazzoncini oggi a Milano presentato il nuovo Piano Strategico 2024-2035.“La nostra ipotesi è che in arco piano non ci siano gare”, ha detto Mazzon...