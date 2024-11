La Megawatt Mosaic, azienda di sviluppo di sistemi di accumulo di elettricità utility scale che fa capo alla società di investimenti britannica 350ppm Ltd, ha annunciato lunedì di aver ottenuto l'autorizzazione e la connessione alla rete “per un portafoglio di quattro siti da 99 MW in Italia”, due in Toscana e due in Sardegna, affermando che i prog...