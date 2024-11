Dopo tre ribassi consecutivi il mercato del Mediterraneo ha indicato per oggi sul mercato interno un recupero che risulta più pronunciato per i gasoli. Questa mattina la benzina ha recuperato 2 euro per mille litri, il gasolio autotrazione e l'agricolo ne hanno presi 8 e il risca 7. Il denso Btz ha guadagnato 1 euro per mille chili. Dalle forchette...