Erg ha chiuso i primi nove mesi del 2024 con 542 milioni di euro di ricavi, in aumento rispetto ai 521 del 2023, un margine operativo lordo di 390 milioni, in aumento rispetto ai 375 del 2023, e un risultato netto di gruppo in diminuzione a 130 milioni di euro contro i 149 del 2023.I risultati nel terzo trimestre sono stati ugualmente positivi, ...