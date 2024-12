Esplosione nel deposito Eni di prodotti petroliferi a Calenzano (FI). Il bilancio dell'incidente è 2 morti, 9 feriti e 3 dispersi. Intorno alle 10.30 si è sollevata una colonna di fumo visibile anche dai comuni vicini. Le fiamme, ha precisato Eni in una nota, sono confinate alla zona pensiline di carico e non interessano in alcun modo il parco serb...