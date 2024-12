L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato Hera per 1.984.736 euro e ComoCalor (gruppo A2A) per 286.600 euro per l'applicazione di prezzi eccessivamente gravosi nel settore del teleriscaldamento. Sotto la lente dell'Antitrust sono le reti di Ferrara (gestita da Hera) e quella di Como (gestita da ComoCalor). Nessuna violazione ...