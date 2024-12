La giunta regionale della Toscana ha pubblicato la proposta di legge numero 2 del 2 dicembre 2024 per l'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici. La proposta, che ora dovrà essere approvata dal Consiglio regionale, è disponibile in allegato.Il Ddl della giunta individua delle “aree idonee...