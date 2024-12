L'azienda di trasporto pubblico altoatesina Sasa ha avviato una consultazione preliminare di mercato per la fornitura di idrogeno da autotrazione. Sasa, si legge nel bando, intende avviare una consultazione preliminare con le imprese e i professionisti del settore per l'individuazione di una soluzione tecnica per la fornitura di idrogeno rinnovabil...