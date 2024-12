Il costo di un impianto fotovoltaico utility scale nel 2023 era pari a 660mila euro al MW (Iva inclusa). I costi sono così ripartiti: 200mila euro, in media, per i moduli; 70mila euro per gli inverter; 130mila euro per il resto dei materiali; 30mila euro per i lavori di installazione; 20mila euro per i trasporti dei materiali; 20mila euro per l'aut...