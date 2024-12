Dopo alcuni giorni di ribassi (due per la benzina e tre per gasoli e oli combustibili neri), si riaffacciano prepotentemente i rialzi sui listini tra oggi e domani. Soprattutto per benzina e gasoli. Questa mattina la benzina ha preso in un colpo solo 13 euro per mille litri, i gasoli 12, mentre il denso Btz è arretrato di 1 euro per mille chili. Da...