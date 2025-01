A2A ha siglato un accordo con Metro Italia per l'installazione di 156 punti di ricarica per i veicoli elettrici e ibridi plug-in presso 33 punti vendita dell'insegna specializzata nel commercio all'ingrosso nel settore Horeca presenti in 14 Regioni.Le colonnine che A2A mette a disposizione attraverso la controllata A2A E-Mobility sono di tipo qu...