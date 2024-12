È iniziata questa mattina alle 8:10 la discussione del disegno di legge di bilancio in aula alla Camera. La seduta è tuttavia durata poco: dopo le proteste dell'opposizione, il vice presidente dell'assemblea, Fabio Rampelli, ha infatti sospeso la seduta perché non era presente alcun rappresentante del governo. La seduta è ripresa alle 8:34.In all...