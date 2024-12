Capacity market, i risultati dell'asta 2026

Terna ha reso noto ieri sera i risultati aggregati dell'asta per il capacity market elettrico consegna 2026. In quella che è la quinta asta madre finora disputata per il meccanismo di supporto all'adeguatezza del sistema elettrico, sono stati assegnati in tutto 38.265 MW di capacità nazionale esistente e 4.365 MW di capacità estera per l'anno 2026 ...