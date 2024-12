Ancora un calo per i consumi petroliferi italiani. Dopo quello del 2,2% registrato nel mese di ottobre, secondo gli ultimi dati del Mase, in novembre i consumi petroliferi sono scesi dell'1,5% (-73.000 tonnellate) a 4 milioni 670 mila tonnellate, dai 4 milioni 743 mila tonnellate dello stesso mese del 2023 (-1,5%).“Il giorno lavorativo in meno ri...