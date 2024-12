Nel 2023 in Italia sono stati realizzati nuovi risparmi energetici per oltre 3,63 Mtep, pari ai consumi elettrici complessivi del Lazio e della Toscana. Il risparmio è circa il 40% in più rispetto a quello realizzato nel 2022 pure restando sotto il target Pniec per il 2023, di cui copre un 92%. È quanto emerge dal 13° Rapporto annuale Enea sull'ef...