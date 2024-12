Emeren ha firmato con Arpinge un accordo per lo sviluppo di 162 MW di batterie in Sicilia. Si tratta, si legge in una nota, del secondo round del portafoglio di sistemi di accumulo a batteria (Bess) nell'ambito del contratto di sviluppo (Dsa) con lo sviluppatore Arpinge, che conta un totale di 462 MW in fase di sviluppo in Italia. Di questo round f...