Il Tar Lazio, con sentenza di merito pubblicata oggi, ha respinto il ricorso di jEnergy contro la decisione del Gse di non assegnarle circa mille certificati di immissione in consumo (CIC) di biocarburanti in purezza per l'anno 2023. La società chiedeva anche l'annullamento delle regole applicative del DM 107/2023 nella parte in cui il Gestore stab...