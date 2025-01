Terna ad oggi ha ricevuto richieste di connessione per data center per un totale di 30 GW, che equivarrebbero a consumi aggiuntivi di circa 240 TWh, ma - come già avvenuto per rinnovabili e accumuli - si tratta di una cifra irrealistica, dovuta alle peculiarità delle procedure autorizzative. Lo ha detto oggi il direttore Strategie di Sistema di Ter...