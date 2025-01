Prezzi in calo per l'elettricità e il gas sui mercati del Gme nel 2024, grazie alle flessioni concentrale nel primo semestre dell'anno, cui ha fatto seguito una fase rialzista. E' quanto emerge dalle note di sintesi sui 12 mesi nell'ultima newsletter del Gme.Nel 2024, come già visto, ilIndex Gme cala a(-18,71 €/MWh o -14,7...