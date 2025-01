Agli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione Europea per il 2030 si accompagnerà, nei prossimi cinque anni, un'altra sfida tutt'altro che da sottovalutare: come soddisfare il consumo energetico deie come gestirne gli impatti sull'adeguatezza del sistema elettrico e delle infrastrutture di trasmissione e distribuz...