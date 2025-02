Quanto costerà l'elettricità prodotta da piccoli reattori modulari (Smr)? “La tecnologia non è ancora chiusa, ci sono margini di incertezza. La stima preliminare di costo dell'energia si attesta interno ai 100 euro al megawattora, più o meno 15 per cento, per i primi reattori Smr di terza generazione”. Lo ha detto questa mattina il director strateg...