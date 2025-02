Per il mese di gennaio 2025, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo tra i circa 2,36 milioni di clienti attualmente serviti in servizio di vulnerabilità, è pari a 126,63 centesimi di euro per metro cubo, in aumento dell'1,1% su dicembre, effetto combinato di un rialzo della componente materia prima e di un ribasso degli oneri di rete....