Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha firmato lo scorso 30 dicembre il decreto FerX transitorio per il sostegno alle rinnovabili elettriche mature nell'anno 2025. Il provvedimento, ricordiamo, stabilisce le regole per l'assegnazione dei contratti per differenza bidirezionali (Cfd) per impianti eolici onshore, fotovoltaici, idroelett...