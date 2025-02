Nell'ambito della procedura di Via statale opera il meccanismo del silenzio-assenso in relazione all'acquisizione del parere della soprintendenza. Pertanto, in caso di decorso dei termini previsti dal Dlgs 152/2006, l'assenso del Mic si considera acquisito.Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 867/2025 con cui ha respinto l'app...