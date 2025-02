Il 2024 è stato un anno positivo per le compagnie petrolifere, sia per quelle americane, sia per quelle europee che hanno già diffuso i risultati dell'ultimo trimestre 2024 e dell'intero anno appena trascorso. Risultati che non si possono attribuire al prezzo del petrolio, che è rimasto sostanzialmente stabile tra il 2023 e il 2024, col Brent in me...