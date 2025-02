Ancora scontro in Aula sulla proroga delle concessioni di rete di distribuzione: il deputato Luigi Marattin (gruppo Misto) – dopo aver interrogato, senza ottenere risposta, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin sul riconoscimento in bolletta degli oneri concessori a seguito della proroga decisa in legge di Bilancio – ha chiesto di camb...