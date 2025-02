Sarà pubblicato nei prossimi giorni il bando della Regione Siciliana “Progetti innovativi integrati di efficientamento energetico ed utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili per le isole minori non interconnesse”. L'avviso ha una dotazione finanziaria complessiva di 8.911.907 euro. Il contributo in conto capitale coprirà fino al 100% delle spes...