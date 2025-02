Consip ha pubblicato un accordo quadro (ed. 1) suddiviso in 12 lotti geografici avente ad oggetto la prestazione del Servizio Luce e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni. In particolare per la manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semaforiIl valore stimato al netto dell'Iva è di 1 744 800 000,00 €....