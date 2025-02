Secondo le stime elaborate dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre, quest'anno per le imprese nazionali si prospetta una stangata energetica da 13,7 miliardi di euro in più rispetto al 2024 (+19,2%) raggiungendo un totale di 85,2 miliardi; 65,3 per l'energia elettrica – dove il gas continua a fissare il prezzo di riferimento per la maggior parte de...