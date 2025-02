Nel 2024 la Cina ha installato 356 GW di nuova capacità eolica e fotovoltaica, un record storico, ma ha anche iniziato la costruzione di 94,5 GW di nuove centrali a carbone, la cifra più alta dal 2015. Lo si legge in un rapporto pubblicato ieri e curato dai think tank Centre for Research on Energy and Clean Air e Global Energy Monitor. Il rapporto ...