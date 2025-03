Dopo la tregua che ha interrotto la serie di quattro rialzi consecutivi, in marzo tornano a salire le tariffe per le reti urbane del Gpl.Lo stabilisce la delibera 60/2025/R/GAS del 27 febbraio 2025 dell'Autorità per l'energia (Arera) che ha disposto dal 1° al 31 marzo di aumentare l'elemento QEPROPMC per le forniture di Gpl con potere calorifico...