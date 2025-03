(Rimini) - Asta per il FerX transitorio attesa a inizio maggio, con l'obiettivo di farne un'altra nell'arco del 2025. Sulle garanzie del Gse per i Ppa, decreto in finalizzazione e atteso a breve, con il budget di 135 milioni da giudicare "adeguato" - ma se non dovesse bastare "ci si ragionerà". Sul FerX a regime, negoziazione "non scontata" con Bru...