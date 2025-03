Dopo il rialzo di ieri mattina i prezzi d'acquisto hanno ripreso a scendere in Mediterraneo nella chiusura di ieri. Questa mattina la benzina è scesa di 1 euro per mille litri e il denso Btz di 7 euro per mille chili. I gasoli sono rimasti pressoché invariati. Domani la benzina perderà altri 6 euro, i gasoli autotrazione e agricolo 9, il risca 8 e ...