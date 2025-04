Prosegue nel primo trimestre la tendenza all'aumento dei titoli di efficienza energetica rilasciati dal Gse.Secondo l'ultimo rapporto mensile, in marzo il Gestore ha riconosciuto oltre 198.000 titoli, in aumento di oltre il 225% rispetto allo stesso mese del 2024. Nell'intero trimestre i Tee riconosciuti ammontano a 296.503, in rialzo del 32,9% s...