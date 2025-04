Il 6 maggio la Commissione europea dovrebbe discutere la “RepowerUE Roadmap”, il piano previsto dal RepowerEU per smettere di comprare gas russo entro il 2027, stando all'agenda pubblicata dall'esecutivo UE lunedì scorso (in allegato). La roadmap doveva essere pubblicata a marzo, ma è stata spostata in avanti data la difficoltà di trovare un accord...