Pubblichiamo in allegato la tabella relativa ai dati sui consumi di lubrificanti in Italia nel mese di marzo 2025. I dati sono rilevati dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – direzione Statistiche energetiche e minerarie. Dopo sette mesi in calo, si registra un aumento del 4,9%, con i consumi industriali che segnano un +1,2%....