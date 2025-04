Il ministero dell'Ambiente ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto agrivoltaico presentato dalla Solar Energy Venti Srl, società veicolo della spagnola Solarig. Si tratta di un progetto agrivoltaico da 33,88 MW con un sistema di accumulo da 15,75 MW da realizzarsi in Sicilia, nel comune di Cimmina (PA), in località...