Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di Olimpia contro due sanzioni dell'Antitrust, rispettivamente per 1 e 2,8 milioni di euro. La prima era stata comminata dal Garante per la concorrenza per inottemperanza degli impegni originariamente assunti nell'ambito di un precedente procedimento per pratiche commerciali scorrette nella vendita di en...